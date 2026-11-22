45 +1’nci dakikada kullanılan köşe atışına iyi yükselen Sonko Sundberg’in kafa şutunda top ağlara gitti. İtirazlar üzerine VAR odasıyla görüşen hakem Alper Akarsu, görüntüleri izledikten sonra Mustafa Yumlu’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

SÜPER Lig’in 12’nci haftasında Erzurumspor, evinde konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü 70’nci dakikada Efkan Bekiroğlu’dan geldi.

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