Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, her maçı öğrenme, ders alma ve kendilerini geliştirme fırsatı olarak gördüklerini belirterek, Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından üzücü geçtiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe’ye 10 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Özbalta, "Milli arada nasıl bir takımla oynayacağımızı ve bunun üzerinde uzun uzun çalıştığımızı, özellikle duran toplarda ve defans arkasına oyun kurulumu yapmadan atılan kaleciden ve savunmadan atılan uzun toplar ve taç atışlarıyla çok etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Fiziksel anlamda boy ortalaması 1.86 civarında olan bir takım. Ortalamaları ve mücadele gücü yüksek bir takım. 3,5 senedir de bu sistemde oynuyorlar. 352 düzeninde veya bazen 3421 düzeninde oynuyorlar ve iyi organize oluyorlar. Tam da bu yaptıklarıyla alakalı tam 78 gündür çalıştık ve günün sonunda şunu gördük ki çok net pozisyon vermedik Göztepe'ye. O anlamda sevindirici bir gündü ama bizim açımızdan da ceza sahasına girdiğimiz noktalarda oyuncularım tercihlerde hatalar yaptılar. Doğru adamı bulma, doğru yer, doğru konumlanma; buralarda sıkıntımız vardı. Bazen şut çekmemiz gerekiyordu, pas çıkardık, top dışarı gitti. Bazen pas atmamız gerekiyordu, rakibe çarptırdık veya ayağımız kaydı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu hiçbir şekilde bunun bahanesi değil ama bugün böyle bir gün yaşadık" diye konuştu.

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"Bizim açımızdan üzücü bir maç oldu"

Kendileri adına üzücü bir maç olduğunu ifade eden Serkan Özbalta, "Fırsat maçı olarak gördüğümüz ve mücadelemizi arttıran bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Biz de onlara aynı şekilde cevap verdiğimiz müsabakalardan biri oldu. Oyuncuların mücadelelerinden son derece mutluyum, gerçekten. Gol yedikten moraller bozuldu ama ondan sonra tekrar karşı kaleye gitmek istedik. 4'lü savunmaya dönüp öndeki oyuncuların sayısını biraz daha arttırmak istedik. Yine birkaç tane daha pozisyon bulduk. Neticede golü bulamadık ve mağlup ayrıldık" ifadelerini kullandı.

"Erzurum'u en güzel şekilde temsil etme çabası içinde olacağız"

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Ligdeki sıralamaları hakkında da konuşan Özbalta, "Bu ligde şu anda bizler isterdik ki biraz daha 35 puan daha alıp daha güvenli bir limanda olalım ama bugün itibarıyla o olmadı. Ama karalar bağlamanın gerçekten bu oynadığımız futbolla anlamı olmaz. Bize de faydası olmaz, Erzurumspor şehrine, taraftarlarına, camiamıza da bir faydası olmaz. İnşallah her maç öğrenme, her maç ders alma, her maç geliştirme maçı diye düşünüyoruz ve oynayacağımız sonraki müsabakalara yine başımızı dik bir şekilde hazırlanıp, ilk yarıda Erzurum'u en güzel şekilde temsil etme çabası içinde olacağız. Rakip takımı da galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim" dedi.