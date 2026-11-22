SÜPER Lig'in 12’nci haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe’nin, teknik direktörü Stanimir Stoilov karşılaşmayı değerlendirdi. Galibiyete dair mutluluğunu dile getiren Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Erzurum evinde güçlü bir takım. Saha şartları iki takım açısından zordu. Bizim açımızdan çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Göztepe deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoiliov düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

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'SAHA ŞARTLARI HER İKİ TAKIM AÇISINDAN ZORDU'

Kendileri adına değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Stanimir Stoilov, “Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Erzurum evinde güçlü bir takım. Saha şartları iki takım açısından zordu. Bizim açımızdan çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. En iyi performansımızı sergilemedik. Galibiyet bizim adımızı çok önemliydi. Milli takıma giden gelen oyuncular oldu. Bazı oyuncuların konsantrasyon kaybı olduğunu düşünüyorum. Rakip te pozisyonlar yakaladı ama biz 90 dakika boyunca organizasyonu korumayı başardık. 1-0 dan sonra ikinci golü bulabilirdik” diye konuştu.

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ARDA’NIN KALİTESİNE GÜVENİYORUM

Teknik direktör olarak milli araları sevmediğini ancak bu kez milli aranın kendileri için iyi olduğunu belirten Stoilov, kaleci Arda’nın performansını değerlendirdi. Stoilov, şunları söyledi:

“Her zaman Arda'nın kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Şimdi de çok ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesi ve en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Kesinlikle başını kaldırmadan çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli. Daha önce de Süper Lig'e çıktığınızda, ben yine ara Arda'ya güvenmiştim ama o dönemde genç bir oyuncuydu, şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor.”