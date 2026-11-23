Erzurumşehir Spor Kulübü U15 Takımı, gerçekleştirdiği oyuncu değişiklikleriyle futbol kamuoyunun dikkatini çekti. TFF talimatları doğrultusunda karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan 10 futbolcunun tamamının oyuna dahil edilmesi, kulüp tarafından bir ilk olarak duyuruldu.

Genç futbolcuların tamamına forma şansı tanınan uygulama, altyapı futbolunda oyuncu gelişimi ve fırsat eşitliği açısından takdir topladı. U15 kategorisinde mücadele eden Erzurumşehir SK, karşılaşmada yalnızca ilk 11'de görev alan oyuncularla yetinmedi. Teknik ekibin tercihiyle yedek listesinde bulunan 10 futbolcunun tamamı da müsabakada görev aldı. Bu uygulamayla genç sporcuların maç atmosferini yaşaması, saha içerisinde tecrübe kazanması ve kendilerini gösterme fırsatı bulması sağlandı.

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Futbolda kazanmak kadar geliştirmek de önemli

Altyapı futbolunda çoğu zaman skorlar ve şampiyonluk hedefleri ön plana çıkarken Erzurumşehir SK'nın bu uygulaması, genç oyunculara verilen fırsatın önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kulübün yaklaşımı, futbolun yalnızca sonuç odaklı olmadığını; gençlerin gelişiminin, deneyim kazanmasının ve takımın her ferdinin sürecin bir parçası olmasının da önemli olduğunu ortaya koydu. Erzurumşehir SK U15 takımının bu uygulaması, spor kamuoyunda takdirle karşılanırken Erzurum'dan altyapı futboluna yönelik dikkat çekici bir mesaj verildi.