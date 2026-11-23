Erzurum’da Kızılay Kadın Bölgesel Gönüllülük buluşması gerçekleştirildi.

Genel Merkez Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı ve GMYK üyesi Av. Esra Özkoç, GMYK Üyesi. Zübeyde Hümeyra Çelik ve Gönüllü Yönetimi Direktörü Muhammet Fatih Yazıcıol'un katılımlarıyla gerçekleşen programda; Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Muş ve Rize’den gelen gönüllüleri bir araya geldi.

Deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği ve gönüllülük bağlarının güçlendirildiği bu anlamlı buluşmaya; Erzurum İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, İl Kadın Başkanı Fatma Alsaran, Palandöken İlçe Başkanı Muhammed İkbal Çicek, Palandöken Kızılay Kadın Başkanı Gönül Tanrıkulu ve gönüllülerle birlikte ev sahipliği yaptı.

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Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan çevre illerimizdeki tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hilalin gölgesinde, İyiliğin paylaşılması, dayanışmanın büyütülmesi için daha çok çalışmaya devam ediyoruz" denildi.