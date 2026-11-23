Dere yatağında temizlik ve düzenleme çalışması başlatan ekipler, suyun doğal akış güzergâhına yönlendirilmesi için yoğun mesai harcıyor. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilerek, yürütülen faaliyetlerle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine bağlı Karasu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, köy içi deresinin taşmasına yol açtı. Durumun bildirilmesi üzerine DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye intikal etti.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde dün gece etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle köy içi deresinde taşkın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle müdahale çalışması başlattı.

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