Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Meral, Türkiye genelinde birincilik başarısı elde eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hastane statüsüne kavuşması için Bakanlık nezdinde yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek hastane müjdesi verdi.

1622 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Meral, Başhekim Dt. Erol Tuşik ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette merkezin Türkiye genelinde elde ettiği birincilik başarısı, hasta memnuniyeti ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi. Meral, hasta memnuniyeti konusunda herhangi bir şikâyetin ulaşmamış olmasının önemli bir başarı göstergesi olduğunu belirtti.

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Bakanlıktan hastane için söz alındı

Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hastaneye dönüştürülmesi konusunda Bakanlık nezdinde yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve bu konuda söz alındığını açıkladı.

Merkezin hastaneye dönüşüm sürecinde Başhekim Dt. Erol Tuşik’in yürüttüğü çalışmalar ve girişimlerin önemine dikkat çekilirken, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Sağlık ağızda başlar

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Meral, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması konusunda diş hekimleri ile sağlık çalışanlarının önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

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Türkiye genelindeki başarısıyla dikkat çeken Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hastane statüsüne kavuşmasıyla vatandaşlara daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Program kapsamında yaş pasta kesilerek Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.