Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda bir tır bariyerlere sıkıştı

Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yapıyor.

Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.