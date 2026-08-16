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        Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda bir tır bariyerlere sıkıştı

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu bir tır bariyerlere sıkıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda bir tır bariyerlere sıkıştı

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu bir tır bariyerlere sıkıştı.

        Tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.

        Heyelan sırasında yoldan geçen 77 AEM 471 plakalı tır, bariyerlere sıkıştı, tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları ekipleri, saatlerce süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.

        Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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