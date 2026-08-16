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        Erzurum-Bingöl kara yolunda sağanak sonrası küçük çaplı heyelan oluştu

        Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Erzurum-Bingöl kara yolunda sağanak sonrası küçük çaplı heyelan oluştu

        Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı.

        Kentte etkili olan sağanak sonrası Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkisinde, küçük çaplı heyelan meydana geldi.

        Yağışın etkisiyle tepelik alanlardan kayan taş ve toprak parçaları kara yolunda birikinti oluşturdu.

        Bir süre sürücülerin geçmekte zorlandığı yolda, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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