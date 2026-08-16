Erzurum-Bingöl kara yolunda sağanak sonrası küçük çaplı heyelan oluştu
Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı.
Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkisinde, küçük çaplı heyelan meydana geldi.
Yağışın etkisiyle tepelik alanlardan kayan taş ve toprak parçaları kara yolunda birikinti oluşturdu.
Bir süre sürücülerin geçmekte zorlandığı yolda, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.
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