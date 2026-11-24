Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde, güçlü nesillerin yetişmesinde ve Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde üstlendiği önemli role dikkat çekti.

Geleceği inşa eden öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi; ''İlk ders zili çaldığında ve ilk kalem tutmaya başladığımızdaki heyecanı bizlere yaşatan, okul bahçesinde düştüğümüzde ilk yaramızı saran, bizlere her daim Annelerimiz gibi sonsuz şefkat gösteren, hayatımızda silinmez izler bırakan kıymetli öğretmenlerimizi minnetle hatırlıyor ve onlara armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa eden eğitim neferleridir. Öğretmenlik şüphesiz sorumlulukları ağır, özveri ve sabır isteyen dünyanın en onurlu mesleğidir. Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; "Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Öğretmenler!.. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir." demek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak öğretmenlerin ne denli bir öneme sahip olduğuna işaret etmiştir. Mesleğine yüreğini koymuş idealist öğretmenler; dün olduğu gibi bugün de tazecik dimağları ülkesine bağlı, ahlaklı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette dürüst düşünceli, iradeli, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi ve bütün bunlarla birlikte Atatürk’ü anlamış, ilke ve inkılaplarını özümseyerek benimsemiş, ufku geniş, üretken, vatanına, bayrağına bağlı, erdemli nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılında almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizi hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.''