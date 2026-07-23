Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla TRT konseri düzenlendi
Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliğince TRT konseri düzenlendi.
Giriş: 23.07.2026 - 23:21 Güncelleme:
Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliğince TRT konseri düzenlendi.
Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda TRT sanatçıları sahneye çıktı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde TRT sanatçıları çeşitli eserler seslendirdi.
Katılımcılar da eserlere eşlik edip halay çekti.
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