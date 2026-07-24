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        Erzurum Şehir Hastanesi'nde canlı yayında kolon ameliyatı yapıldı

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ile hastane işbirliğiyle düzenlenen bilimsel organizasyonda, kapalı kalın bağırsak ameliyatı canlı yayınla uzman hekimlere aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde canlı yayında kolon ameliyatı yapıldı

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ile hastane işbirliğiyle düzenlenen bilimsel organizasyonda, kapalı kalın bağırsak ameliyatı canlı yayınla uzman hekimlere aktarıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilimsel organizasyon kapsamında tıp literatürüne katkı sunan başarılı bir canlı cerrahi uygulaması gerçekleştirildi.

        Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Aras Emre Canda tarafından yapılan kapalı kalın bağırsak operasyonu, ameliyathaneden konferans salonuna canlı olarak aktarıldı. İleri düzey teknoloji ve yöntemlerin uygulandığı operasyon, salondaki hekimlerce ilgiyle takip edildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mesud Fakirullahoğlu'nun ev sahipliğinde, bilimsel eğitimin ön planda tutulduğu programa, derneğin başkanı Prof. Dr. Emre Balık ve yönetim kurulu üyeleri, genel cerrahi uzmanları ile çevre illerden gelen çok sayıda uzman doktor katıldı.

        Operasyon sırasında salonda bulunan doktorlar, interaktif canlı yayın sayesinde merak ettikleri soruları ameliyat ekibine doğrudan yönelterek teknik detaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Programda konuşan Prof. Dr. Balık, dernek olarak bu tür üst düzey eğitim faaliyetlerini Anadolu'nun güçlü sağlık merkezlerinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen hastane ekibine teşekkür etti.

        Başhekim Fakirullahoğlu da hastanenin akademik ve bilimsel çalışmalardaki vizyonuna dikkati çekerek, "Hastanemizde böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Dernek başkanımız ile üyelerine ve ameliyatı yapan ekibe teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerle bölgedeki sağlık hizmeti standartlarını daha da yukarı taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Canlı cerrahi uygulaması, ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından katılımcı hekimlerin değerlendirme ve bilgi paylaşımı oturumuyla sona erdi.

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