Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye'de eklemeli imalat alanında uzmanlaşan ilk üniversite oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) "Eklemeli imalat alanında uzmanlaşan ilk üniversite" olmasına ilişkin program düzenlendi.



Üniversite yerleşkesindeki Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) gerçekleştirilen programda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin laboratuvar çalışmaları hakkında sunum yaptı.



Üniversite olarak 2014 yılında çalışmalara başladıklarını belirten Çakmak, "Bu işin yaklaşık 12 yıllık bir geçmişi var. Sonrasında kapsamlı olarak havacılık, mühendislik ve medikal uygulamaları gibi yüksek katma değerli alanlarda gerçekleştirilmeye başlandı." dedi.



Söz konusu alanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yetiştirdiklerini ifade eden Çakmak, "Son aşamada ise aslında en çok arzu edilen üniversite ile sanayi işbirliğinin gerçekleşmesi. Üniversitede yapılanlar orada kalıyor sanayiye aktarılmıyor diye eleştiriler oluyordu. Biz imalat alanında bu süreci rahatlıkla tamamladığımızı söyleyebilirim. Yani yapılan çalışmalar artık sanayiye aktarılmış durumda." diye konuştu.



Eklemeli imalat alanının 3 temel bileşenden oluştuğunu dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:



"Araştırmacı altyapımız ve 10 araştırma grubumuz faaliyetlerine devam ediyor. Araştırmaları teknolojik faydaya baktığımız zaman alt yapı hocalarımız diş hekimleriyle birlikte çalışıyorlar. Üretimler diş hekimliğinde kullanılıyor. Özellikle havacılık ve uzay sanayisinde normal geleneksel yöntemlerle üretilmeyen birçok geometrileri eklemeli imalatların dışında bir yöntemle üretemezsiniz."



Çakmak, konuşmanın ardından üniversite yönetimi ve gazetecilerle birlikte YÜTAM laboratuvarlarında yapılan çalışmaları gezdi.

