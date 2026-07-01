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        Erzurum Valisi Baruş, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceledi

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Havalimanı'nda yapımı süren apron yenileme ve pist primer kablo değişim çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Erzurum Valisi Baruş, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceledi

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Havalimanı'nda yapımı süren apron yenileme ve pist primer kablo değişim çalışmalarını yerinde inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş başkanlığında Erzurum Havalimanı'nda devam eden yatırımların ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Muhammet Hanifi Fidan, havalimanının mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Vali Baruş, havalimanında yürütülen yatırımın kentin ulaşım altyapısı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda, kurumlar arası koordinasyon içinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanması yönünde ilgili kurumlara talimat verdi.

        Yaklaşan kış sezonu öncesinde pist primer kablo değişim çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Baruş, sürecin yakından takip edilmesini istedi.

        Toplantının ardından Baruş ve beraberindeki heyet, apron sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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