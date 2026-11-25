Erzurum Valisi Aydın Baruş, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, vatandaşlara şiddet olayları karşısında duyarsız kalmamaları çağrısında bulundu.

Erzurum'da Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde farkındalık programı ve el sanatları sergisi düzenlendi.

Kamu kurumları ile diğer paydaşların açtığı stantlarda, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, hukuki destek, koruyucu mekanizmalar ve başvuru yolları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

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Etkinlik kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hizmet alan ve Aile Destek Merkezlerinde kurslara katılan kadınların hazırladığı el emeği, göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan resim çalışması da sergide yer aldı. Resimde, şiddete maruz kalan bir kadının ilgili kurumların desteğiyle yeniden güçlenme süreci anlatıldı.

Etkinlikte "Şiddete Sıfır Tolerans" mesajı verildi.

- "Şiddetin her türlüsü insanlık dışıdır"

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, şiddetin her türlüsünün insanlık dışı olduğunu söyledi.

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Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Baruş, "Şiddetin her türlüsü insanlık dışıdır. İnsan olan, nefsine hakim olan birisi başka bir insana şiddet uygulayamaz. Hele hele bu kişi eşi, kardeşi veya aile fertlerinden biriyse bunu yapması insanlığa sığmaz." dedi.

Baruş, devletin her zaman kadınların yanında olduğunu belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının barınma, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Vatandaşlara şiddet olayları karşısında duyarsız kalmamaları çağrısında bulunan Baruş, şunları kaydetti:

"Lütfen nefsinize hakim olun, nefsinizi terbiye edin. Nefsini terbiye etmemiş bir insan gerçek insan olamaz. Öfkeden, hiddetten uzak durun. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluk önemli. Çevremizde böyle üzücü olaylar meydana geldiğinde lütfen müdahil olalım, buna duyarsız kalmayalım. Vatandaşlarımızı bu hadiseler karşısında duyarlı davranmaya davet ediyorum."

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Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasının kadınların güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyduklarında hızlı şekilde yardım alabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.