Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık programı ve el sanatları sergisi düzenlendi. Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, şiddetin her türlüsünün insanlık dışı olduğunu belirterek, vatandaşlara kadına yönelik şiddet karşısında duyarsız kalmamaları çağrısında bulundu.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda bir iş merkezinde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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"Şiddetin her türlüsü insanlık dışıdır"

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, "Şiddetin her türlüsü insanlık dışıdır. İnsan olan, nefsine hâkim olan birisi başka bir insana şiddet uygulayamaz. Hele hele bu kişi eşi, kardeşi veya aile fertlerinden biriyse bunu yapması insanlığa sığmaz" dedi.

Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede her zaman kadınların yanında olduğunu ifade eden Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının barınma, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Baruş, bütün bu çalışmalara rağmen şiddet olaylarının yaşanmaya devam etmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

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Kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalı

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Baruş, "Bu meseleyi insanlarımızı bilinçlendirerek, farkındalık oluşturarak ve kadınlarımıza ekonomik ve sosyal hayat içerisinde daha fazla yer vererek aşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerine verilen desteklerin ve Aile Destek Merkezlerinin önemine değinen Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES), kadınların güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyduklarında hızlı şekilde yardım alabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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"Öfkeden ve hiddetten uzak durun"

Vatandaşlara seslenen Vali Baruş, şunları söyledi: "Lütfen nefsinize hâkim olun, nefsinizi terbiye edin. Nefsini terbiye etmemiş bir insan gerçek insan olamaz. Öfkeden, hiddetten uzak durun."

Kadınların toplumun ve aile hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Baruş, yeni nesillerin yetişmesinde kadınların üstlendiği role dikkat çekerek, kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti.

"Şiddete karşı duyarsız kalmayalım"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğun önemine değinen Baruş, "Çevremizde böyle üzücü olaylar meydana geldiğinde lütfen müdahil olalım. Buna duyarsız kalmayalım. Vatandaşlarımızı bu hadiseler karşısında duyarlı davranmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Serginin toplumsal farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Baruş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Baruş ve protokol üyeleri stantları tek tek gezdi

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş ve beraberindeki protokol üyeleri, kamu kurumları ve diğer paydaşlar tarafından kurulan stantları tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet, Jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi, Erzurum Barosu ve diğer paydaşların açtığı stantlarda, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, hukuki destek, koruyucu mekanizmalar ve başvuru yolları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

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Kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Etkinlik kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hizmet alan ve Aile Destek Merkezlerinde kurslara katılan kadınların hazırladığı el emeği, göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan resim çalışması da sergide yer aldı. Eserde, şiddete maruz kalan bir kadının ilgili kurumların desteğiyle yeniden güçlenme süreci anlatıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesinin, kurumlar arası iş birliğinin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekilerek "Şiddete Sıfır Tolerans" mesajı verildi.