Erzurum Valisi Aydın Baruş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Erzurum ekonomisinin gelişimi, istihdamın artırılması ve ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerini sürdüren Erzurum Valisi Aydın Baruş, ASKON Erzurum Şubesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

ASKON Erzurum Şubesi Hizmet Binası’nda sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; kentin sosyoekonomik durumu, ekonomik gelişmeler, istihdam projeleri ve derneğin yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

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Sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Vali Aydın Baruş, iktisadi hayatın ahlaki temeller üzerinde gelişmesinin önemine dikkat çekti. ASKON’un Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Vali Baruş, "Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASKON’un Erzurum Şubesi’nin açılması, Erzurum’un ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından faydalı olmuştur. Erzurum’a değer katacak çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Turan, Askon’un hedeflerini anlattı

Ziyarette ASKON’un yürüttüğü çalışmalar, projeler ve gelecek hedefleri hakkında Vali Baruş’a bilgi veren ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, derneğin misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Başkan Turan, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve millî şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur.

Yönetim kurulu üyelerimizin özverili destekleriyle kadim şehrimiz Erzurum için faydalı olacak çalışmalarda sorumluluk üstlenecek, Erzurum’un sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmak için tüm gayretimizle çalışacağız." dedi.

Başkan Turan’dan Vali Baruş’a teşekkür

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği yönetimi adına gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Erzurum Valisi Aydın Baruş’a teşekkür etti.