Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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