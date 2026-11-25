ERZURUM Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim, sanat ve mesleki gelişim çalışmaları yapıyor. Resimden müziğe, el sanatlarından spor kurslarına kadar 17 farklı branşta ücretsiz eğitim verilen merkezde, özel bireyler hem yeteneklerini keşfediyor hem de istihdama yönelik kurslarla çalışma hayatına hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında hizmete açılan Aile Yaşam Merkezi'nde her yıl yaklaşık 700 özel gereksinimli birey eğitim alıyor. Farklı engel gruplarına yönelik düzenlenen kurslarda katılımcılar, ilgi ve yeterliliklerine göre çeşitli alanlarda kendilerini geliştiriyor. Ücretsiz servis hizmetiyle evlerinden alınarak merkeze getirilen bireyler, eğitimlerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

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YILDA 700 ENGELİ EĞİTİM ALIYOR

Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mahmut Temel, yaklaşık 8 yıldır özel gereksinimli bireylere hizmet verdiklerini belirterek, "Yılda ortalama 700'e yakın özel gereksinimli bireyimiz psikolojik, sanatsal ve mesleki anlamda eğitim alıyor. 17 farklı branşta eğitim veriyoruz. Spor kurslarından el sanatlarına, resim ve müzik kurslarından okuma yazma kurslarına kadar birçok alanda karma eğitim gerçekleştiriyoruz. Her engel grubundan özel gereksinimli bireyimiz burada eğitim alabiliyor. Tamamen ücretsiz servislerimizle bireylerimizi merkezimize getiriyor, eğitimlerinin ardından evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.

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EĞİTİMDEN SONRA İSTİHDAM İMKANI

Merkezde verilen eğitimlerin istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Temel, başarılı kursiyerlerin mesleki eğitimlerle desteklendiğini söyledi. Aşçılık kursunda başarılı olan bireylerin Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü iş birliğiyle pastacılık eğitimine yönlendirildiğini belirten Temel, belediyeye ait sosyal tesislerde de istihdam imkânı oluşturduklarını kaydetti.

'ASIL ENGEL İNSANIN KALBİNDEDİR'

Merkezde eğitim alan Tansu Çiller Kara (27), 2020 yılından bu yana merkezden yararlandığını söyledi. Pandemi döneminde göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini tamamen kaybettiğini anlatan Kara, şunları söyledi:

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"Burada el sanatları kursuna katılıyorum. Şu anda Filistin'i temsilen karpuz şeklinde yapılan yaka broşunu hazırlıyorum. Bunun dışında yeme içme, müzik ve Kur'an-ı Kerim kursuna gidiyorum. Bağlama da çalıyorum. Burası bizim için bir mucize, çok özel bir yer. Arkadaş ortamımız çok güzel. En azından bizim gibi engelli bireyler burada sosyalleşebiliyor. Her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi burada öğrendik. Bizim için hiçbir sınır yok. Hocalarımız ve personelimiz bizimle çok güzel ilgileniyor. Bize bu imkanları sunan devletimizden Allah razı olsun. Engel insanın beyninde, gözünde, elinde, ayağında değil; asıl engel insanın kalbindedir."

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'YETENEKLERİMİZİ KEŞFEDİYORUZ'

Merkezde vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirten Hayrunisa Yurtsever, "Buraya gelmekten çok mutluyum. Evde sıkılıp vakit geçirmektense, özellikle kış şartlarında buraya gelmeyi ve burada zaman geçirmeyi daha çok seviyoruz. Burada geçirdiğimiz zaman bizim için çok daha verimli oluyor. Evde oturmak yerine burada bir şeylere katkı sağlamak, kendimizi geliştirmek çok daha güzel. En azından becerilerimizi geliştiriyor, yeteneklerimizi keşfediyoruz" dedi.

'AİLELERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE EĞİTİM İÇERİĞİ OLUŞTURUYORUZ'

Merkezde yalnızca özel gereksinimli bireylere değil, ailelerine de yönelik çalışmalar yürütülüyor. Çocuklarını merkeze getiren aileler, el sanatları ve okuma yazma gibi farklı kurslardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca psikologlar eşliğinde haftanın bir günü grup terapisi, bir günü ise bireysel terapi hizmeti sunuluyor. Ailelerle yürütülen eğitim çalışması hakkında bilgi veren öğretmen Mukaddes Özge Demir, üniversite yıllarından bu yana ailelerle çalışma isteği olduğunu belirterek, programın Halk Eğitim Müdürlüğü ile belediyenin iş birliğinde hayata geçirildiğini söyledi.

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Ailelere çocuklarıyla nasıl iletişim kuracakları, sosyal ortamlarda nasıl davranmaları gerektiği ve karşılaştıkları sorunlarda nasıl bir yol izleyebilecekleri konusunda rehberlik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Demir, eğitimlerin soru-cevap ve sohbet şeklinde ilerlediğini kaydetti.

İlk eğitim programına 14 ailenin katıldığını belirten Demir, ailelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda eğitim içeriğini şekillendirdiklerini, çocukların tanıları, yaşadıkları sorunlar ve toplum içinde karşılaştıkları güçlükleri dikkate aldıklarını, çalışmayı ilerleyen süreçte sürdürmeyi ve proje haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.