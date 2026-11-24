Kentte, 21 Kasım'da gerçekleşen olayda, Recep Ö. bir kuyumcuya girip silah tehdidiyle tezgahtaki altınları poşete koydurarak iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu silahla yaralayıp kaçarken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Hastane Başhekimi Mesud Fakirullahoğlu da Vali Baruş'a eşlik etti.

Vali Baruş, 21 Kasım'da Taşmağazaları Caddesi'nde soygun girişiminde yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren Cem Özoltu ve Cüneyt Özoltu'yu ziyaret etti.

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