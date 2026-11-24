Cinayette kullanılan bıçağın İ.Ş'nin sürekli taşıdığı bıçak olduğu değerlendirmesi yapılan iddianamede, sanık İ.Ş'nin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleştikten sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına fail ya da faillerin bulunması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Erzurum'da, 10 Temmuz 2022'de Belçika'dan gelen Muhammed Kılıç'ın aracında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan sanık beraat etti.

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