Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımlanan farkındalık videosuyla kadına yönelik şiddete karşı ortak mesaj verildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve paylaşılan videoda, kentin mülki, adli, askeri, akademik ve yerel yönetim temsilcileri bir araya gelerek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Paylaşılan farkındalık videosunda; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar verdikleri mesajlarla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.