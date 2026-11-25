ERZURUM'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentte 5 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, Palandöken'de ise 30 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için uyarısı yapılan kar yağışı, saat 01.00 sıralarında başladı. Sabah saatlerine kadar zaman zaman etkili olan karla, kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyeleri ana arter ve sokaklarda trafiğin aksamaması için yolları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kayak sezonunun açılışı için gün sayılan Palandöken'de ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

REKLAM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, havanın bugün, akşama kadar açık olacağı bildirildi.