Yaralanan otomobil sürücüsü F.K. ile diğer araçtaki Z.B. ve A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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