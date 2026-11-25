Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese önünde basın açıklaması yapıldı. Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışma ve sıfır tolerans mesajı verildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Özay'dan birlik ve dayanışma vurgusu

Etkinlikte konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Kadınların güvenli, huzurlu ve şiddetten uzak bir yaşam sürmelerinin önemine değinen Özay, kamu kurumları ile toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

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Şiddet insan hakkı ihlalidir

Basın açıklamasını okuyan Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz, kadına yönelik şiddetin insan onurunu hedef alan, temel hak ve özgürlükleri yok sayan ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin aileyi güçlendirme politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak ele alındığını ifade eden Yılmaz, Erzurum'da Valilik koordinasyonunda kamu kurumları, yerel yönetimler, adli merciler, kolluk birimleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

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Yılmaz, açıklamasında, "Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun her bir ferdinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini belirten Yılmaz, şiddetin normalleştirilmesine, görmezden gelinmesine ve üzerinin örtülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kadınlar yalnız değil

Şiddete maruz kalan veya şiddet riski taşıyan kadınların yalnız olmadığını hatırlatan Yılmaz, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konukevi Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz, erişilebilir ve gizlilik esasına dayalı hizmetlerin sunulduğunu belirtti.

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Açıklamada, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiği, acil tehlike durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi ve KADES uygulaması üzerinden yardım istenebileceği hatırlatıldı. Şiddete tanık olan vatandaşların da 112 üzerinden ihbarda bulunabilecekleri ifade edildi.

Avukatlar ve eğitimciden şiddete karşı ortak mesaj

Etkinlik kapsamında Kentvizyon Haber'e özel açıklamalarda bulunan Avukat Mutlu Bilge, Avukat Esra Gündeş ve Öğretmen Meryem Hodlioğlu da kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gerçekleştirilen röportajlarda kadınların haklarının korunması, hukuki mekanizmaların etkin kullanılması, eğitim yoluyla toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetle mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

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Katılımcılar, "Şiddete sıfır tolerans" mesajıyla kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Turuncu balonlarla şiddete karşı farkındalık

Etkinlikte taşınan turuncu balonlarla kadınların evlerinde, iş yerlerinde, sokakta ve dijital ortamda güven içerisinde yaşama hakkına dikkat çekildi.

Basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin hiçbir kültürel, ekonomik veya sosyal gerekçeyle mazur görülemeyeceği belirtilerek kadınların onurlu, güvenli ve güçlü bir yaşam sürmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.