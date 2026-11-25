Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nın uzmanlık eğitimi, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından 10 yıl süreyle akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen tıpta uzmanlık eğitimi faaliyetleri, ulusal düzeyde önemli bir başarıya daha imza attı. Fakültenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi programı, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 10 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı.

Alınan bu akreditasyon belgesi, anabilim dalında verilen uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara tam uyumluluğunu, klinik altyapı yeterliliğini ve akademik eğitim kalitesini resmi olarak tescilledi.

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Üniversite ve fakülte yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu önemli başarının elde edilmesinde emeği geçen Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimler ve tüm sağlık çalışanları tebrik edilerek, akademik ve klinik çalışmalarında başarılarının devamı dilendi.