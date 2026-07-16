Erzurum ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.



Erzurum'daki etkinlikler kapsamında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.





İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.



Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet diledi.



15 Temmuz'un demokrasi tarihinin en büyük kırılma anlarından biri olduğunu dile getiren Baruş, şunları kaydetti:



"15 Temmuz 2016 tarihi aziz milletimizin iradesine pranga vurmak isteyen hainlere karşı kazandığı o kutlu zaferin 10. yıl dönümündeyiz. 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek 10 yıldır eksilmeyen bir onur ve sarsılmaz bir inançla meydanları dolduran her birinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 15 Temmuz'un minarelerden yükselen selaların, gökyüzünü kaplayan savaş uçaklarından daha güçlü olduğunun ispatı olduğunu belirterek,"15 Temmuz, iman dolu göğüslerin namlulara ve ihanete karşı nasıl bir kale olabileceğinin bütün dünyaya ilan edildiği kutlu bir dirilişin adıdır. O gece yalnızca bir darbe girişimi engellenmedi. Bin yıllık kardeşliğimiz, ezanımız, bayrağımız, devletimiz ve Türkiye'nin bağımsızlığı hedef alınmıştı." dedi.



Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Baruş'a takdim etti.



Meydandakilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nde "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'nda yaptığı konuşma izletildi.



Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi'nin gösteri sunduğu program, şiir dinletileri, gazi ve şehit yakınlarına plaket takdimleriyle devam etti.



- Erzincan



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Terzibaba Külliyesi Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



İl protokolü ve vatandaşlar, ardından Garnizon Şehitliği’ni ziyaret edip burada dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Kızılay Meydanı'ndaki etkinlikte ise "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Hamza Aydoğdu'ya takdim etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua edildi.



Vali Aydoğu, şiirlerin okunduğu ve belgesel gösteriminin yapıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece meydanlara çıkan her bir vatan evladının tankların ve kurşunların karşısında dimdik durarak bu hain kuşatmayı yarıp bitirdiğini söyledi.



Tam 10 yıldır meydanlarda o gece yazılan destanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:



"Bizler tam on yıldır bu meydanlarda, o gece yazılan destanın haklı gururunu yaşıyoruz. Zaman geçiyor, acılar paylaşıldıkça hafifliyor ancak o gece sergilenen büyük birliktelik toplumsal bilincimizde her geçen gün daha da kökleşiyor. Bugün 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' diyerek meydanları dolduruyorsak, bu, geçmişte yaşadığımız bir acıyı hatırlamanın çok ötesinde bir şeydir. Bu duruş, kendi geleceğimize, çocuklarımızın yarınlarına ve demokratik kazanımlarımıza her şartta sahip çıkacağımızın aslında en gür sesidir."



Anma etkinliğine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutan Vekili Tümgeneral Murat Ataç, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kamu kurum müdürleri şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Kars



Kars'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Kars Kalesi eteklerinde ellerinde 100 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüşe katılan vatandaşlar ile askeri birlikler, Atatürk ve Faikbey caddeleri üzerinden 15 Temmuz 2016'da darbecilerin püskürtüldüğü eski İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldi.



"İrade Bizim Zafer Bizim" temalı araç konvoyuyla devam eden programda, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile protokol üyeleri konvoya katılanları selamladı.



Vali Ziya Polat, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin yalnızca bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmediğini, tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen karakterini, bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını ve demokrasiye olan inancını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.



Direnişin önemine dikkati çeken Polat, "Tanklara karşı imanını, silahlara karşı cesaretini, ihanete karşı ise birlik ruhunu ortaya koyan milletimiz, kendi kaderine yine kendisi yön vermiştir. O gece yazılan destan, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine değil, milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınmış büyük bir bağımsızlık destanıdır. Çünkü bu millet, söz konusu vatan olduğunda hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini, hiçbir vesayet odağına teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.



AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Kars'ta 16 tankın, zırhlı araçların sokaklara çıktığını anımsatarak, "O gece yalnızca bir darbe girişimi yaşanmadı, o gece bağımsızlık hedef alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendi, milletin tankı millete çevrildi, milletin silahı millete doğrultuldu. Fakat o gece tarihin yönünü değiştiren bir cümle kuruldu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şöyle dedi: 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum'. İşte o cümle milyonlarca insanın yüreğinde yankı buldu çünkü liderlik, en zor anda milletiyle aynı kaderi paylaşabilmektir. Çünkü liderlik, korkunun yayıldığı bir gecede millete cesaret verebilmektir. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla meydanlara çıkanlar, yalnızca bir Cumhurbaşkanını korumaya gitmedi. Devletine, bayrağına, ezanına, çocuklarının geleceğine sahip çıkmaya gitti." diye konuştu.



Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.



- Ağrı



Ağrı Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilere yönelik yemek programı düzenlendi.



Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, masaları gezerek ailelerle sohbet etti, çocuklara hediye verdi.



Ardından Abide Meydanı’nda bir araya gelen il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.



Vali Bozkurt ve beraberindekiler resim sergisini gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun çok önemli olduğunu söyledi.



Ülkenin savunma sanayi, eğitim, sağlık gibi birçok alanda önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:



"15 Temmuz, birlik ve beraberliğimize yapılan vurgudur. Bu yılın sloganı da 'İrade bizim, zafer bizimdir.' Bizler bir arada olduğumuz sürece daha güçlü olacağız. 15 Temmuz'un, Malazgirt, Sakarya, Dumlupınar zaferleri gibi olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Söz konusu vatan olduğunda milletimizin hiçbir hesap yapmadığını, bayrağı söz konusu olduğunda geri durmadığını, ezana uzanan ele asla müsaade etmediğini ve işte bunun için de diyoruz ki irade bizim, zafer bizim."



Bozkurt, çeşitli yarışmalarda derece yapan sporculara ödül verdi.



Programda sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramda bulundu.



- Iğdır



Iğdır'da Vali Mustafa Fırat Taşolar, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş yapıldı. Vali Yolu Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşte vatandaşlar Türk bayrakları açtı.



Vali Yolu Caddesi'ne ulaşan kalabalık, burada düzenlenen anma programına katıldı.



Vali Taşolar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bu ülkede çok darbeler gördük, her biri bu ülkeye onlarca yıl kaybettirdi. Bu ülkenin gençleri, hatta başbakanları, bakanları idam sehpalarında yitip gitti. Sokaklarda kardeşi kardeşe vurdurdular ki gelip darbe yapsınlar." dedi.



15 Temmuz'un önemini vurgulayan Taşolar, şunları kaydetti:



"Biz bugün niye mutluyuz, bugün niye gururluyuz biliyor musunuz? Çünkü ilk defa bugün, 15 Temmuz'da, bu zihniyetin işleri ters gitti. İlk defa 15 Temmuz'da millet, darbecilere karşı kendi zaferini kutluyor. Şehitler verdik ama ülkemizi kurtardık. Batılı güçlerin aklına estikçe darbe tezgahlamasından kurtulduk. Aklına esenin milli iradeye parmak sallamasından kurtulduk. Milli iradenin üstündeki 'ama'lardan kurtulduk. Eskiden her on yılda bir darbe bekleyen insanlar vardı, artık bu takıntıdan kurtulduk."



- Ardahan



Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'nda program düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz dua etti.



Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında bir araya geldiklerine işaret ederek, o gün halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inip imanı ve vatan sevgisiyle darbecilere direndiğini söyledi.



O gün yaşananların anlatıldığı program, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerle devam etti.



Programda bayrak koşusu yapıldı ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Sela okunmasının ardından katılımcılar demokrasi nöbeti tuttu.



- Tunceli



Tunceli'de de müze bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Aygöl'e takdim etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı olarak katılımcılara izletildiği programda şiirler okundu, belgesel gösterimi yapıldı.



İl Müftüsünün dua etmesinin ardından programda Hatay Medeniyetler Korosu müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Ayrıca tüm illerdeki camilerde saat 00.13'te eş zamanlı sela okundu.

