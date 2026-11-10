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        Erzurum'da 10 Kasım'a anlamlı ve duygulandıran vefa

        Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla işletmesindeki bir masayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Erzurum'da 10 Kasım'a anlamlı ve duygulandıran vefa

        Erzurum’un Oltu ilçesinde bir kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla işletmesindeki bir masayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ayırdı.

        Oltu’da faaliyet gösteren kafe, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İşletme sahibi Kadir Parlak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun hatırasını yaşatmak amacıyla kafedeki bir masayı gün boyunca Atatürk’e ayırdı. Siyah örtüyle hazırlanan masaya Atatürk’ün portresi yerleştirilirken, önüne karanfiller bırakıldı. Masaya bir fincan Türk kahvesi ve bir bardak su konularak "Rezerve" kartı yerleştirildi.

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        10 Kasım günü boyunca bu masaya müşteri kabul edilmeyeceğini belirten işletme sahibi Kadir Parlak, masanın yalnızca Atatürk’ün aziz hatırasına ayrıldığını ifade etti. Yaptıkları etkinlikle Atatürk’e duydukları saygı, özlem ve minneti dile getirmek istediklerini belirten Parlak, "Aramızda olmasa da hayatımızdaki yeri her zaman aynı. Cumhuriyetimizin kurucusunu saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktığı mirasın kıymetini biliyor, hatırasını kendi mekânımızda da yaşatmak istiyoruz. Bu masa bir günlüğüne ayrıldı, ancak Atatürk’e duyduğumuz sevgi, saygı ve minnet sonsuza kadar sürecek" mesajını verdi.

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        Müşteriler ise masanın rezerve edilmesinden son derece mutlu olduklarını dile gererek hatıra fotoğraf çekildiler. Gastro Cafe’de hazırlanan bu anlamlı masa, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmanın ve onun hatırasına sahip çıkmanın duygulandıran örneklerinden biri oldu.

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