Erzurum'da ilkokul öğrencilerinden şiirli ve koreografili anma
Erzurum'da ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları şiir ve koreografilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Erzurum'da ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları şiir ve koreografilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Yakutiye ilçesindeki Sabancı İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler, Atatürk portrelerinin yer aldığı kıyafetlerle sahneye çıkarak hazırladıkları gösterileri sundu.
Etkinlikte, 10 Kasım'ın simgesi haline gelen anonim "Saat Dokuzu Beş Geçe" şiirinin yanı sıra Atatürk'ün hatırasını yaşatan çeşitli şiirler seslendirildi.
Programda özellikle 2-D sınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.
Öğretmenleri Leman Akkan eşliğinde sahne alan öğrenciler, siyah ve beyaz güllerle oluşturdukları kalp figürleriyle Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi ifade etti.
Öğrencilerin özenle hazırlandığı koreografiler ve şiir dinletileri, izleyenlerden takdir topladı.
Programa, Okul Müdürü Lokman Genç, Müdür Yardımcısı Mevlüt Temur ve öğrencilerin velileri katıldı.
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