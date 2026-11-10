Erzurum'da ilkokul öğrencilerinden şiirli ve koreografili anma

Öğretmenleri Leman Akkan eşliğinde sahne alan öğrenciler, siyah ve beyaz güllerle oluşturdukları kalp figürleriyle Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi ifade etti.

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları şiir ve koreografilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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