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        Erzurum'da 10 Kasım'da Atatürk saygıyla anıldı

        10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına Erzurum'da bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Erzurum'da 10 Kasım'da Atatürk saygıyla anıldı

        10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına Erzurum'da bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Sabah Havuzbaşı kent meydanında Atatürk Anıtına çelen sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterirken siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Atatürk'ü Anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki tören ile devam etti.

        Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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