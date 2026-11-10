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        Üreticiye büyük destek: "Bir Sürü Olsun Projesi" başvuruları başladı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla "Bir Sürü Olsun Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında üreticilere damızlık hayvan desteği sağlanırken, son başvuru tarihinin 13 Kasım 2026 olduğu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Üreticiye büyük destek: "Bir Sürü Olsun Projesi" başvuruları başladı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla "Bir Sürü Olsun Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında üreticilere damızlık hayvan desteği sağlanırken, son başvuru tarihinin 13 Kasım 2026 olduğu açıklandı.

        Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Üreten çiftçimizle daha güçlü yarınlara" sloganıyla hayvancılık sektörüne can suyu olacak yeni bir projeyi duyurdu. "Bir Sürü Olsun Projesi" adıyla başlatılan çalışma kapsamında, Erzurumlu üreticilere sürü büyütme ve damızlık hayvan desteği verilecek.

        Her üreticiye en az 16 baş hayvan desteği

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        Proje şartlarına göre, başvuru yapan ve onay alan her üreticiye 1 grup kapsamında toplam 16 baş hayvan teslim edilecek. Bu desteğin 15 başını gebe etçi ırk dişi hayvan (düve), 1 başını ise damızlık erkek hayvan (boğa) oluşturacak. Yetiştiriciler, ihtiyaç ve kapasitelerine göre en az 1, en fazla ise 3 grup (toplam 48 baş) hayvan talebinde bulunabilecek.

        Hayvan başına 3 bin TL teminat şartı

        Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin teminat bilgilerine dair detaylar da paylaşıldı. Buna göre, başvuranların her bir hayvan için 3 bin TL olmak üzere, 16 başlık bir grup için toplam 48 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Teminat bedelleri, başvuru esnasında tahsil edilecek.

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        Başvuru şartları ve gerekli belgeler belli oldu

        Projeye başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı: "T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak,Tarımsal faaliyet yapmak, Hayvancılık işletmesine sahip olmak veya yeni bir işletme kurmak, Proje kapsamında belirlenen diğer idari şartları sağlamak" Başvuru sırasında üreticilerden T.C. kimlik belgesi, ikametgâh belgesi, tarımsal faaliyet belgesi, işletme kayıt belgesi ve başvuru dilekçesi gibi evraklar talep edilecek. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını bizzat İl veya İlçe Müdürlüklerine yapması gerektiğini bildirdi. Üreticilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen projenin son başvuru tarihi ise 13 Kasım 2026 olarak ilan edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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