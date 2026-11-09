Erzurum'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. 25 AED 596 plakalı otomobilin sürücüsü, park halindeki 16 P 0528 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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