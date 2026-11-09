Erzurum'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 99 zanlıyı yakaladı
Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı.
Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ile güvenliğin sağlanması ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından 62, siber suçlardan 18, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, narkotik suçlardan 15 ve FETÖ'den de 2 olmak üzere toplam 99 aranan kişi yakalandı.
Ekipler ayrıca kaybolan 12 kişiyi de bularak ailelerine teslim etti.
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