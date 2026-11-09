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        Erzurum'da jandarma bir ayda 99 şüpheliyi yakaladı, 12 kayıp şahıs bulundu

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde aranan 99 şahıs yakalanırken, kayıp olarak aranan 12 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Erzurum'da jandarma bir ayda 99 şüpheliyi yakaladı, 12 kayıp şahıs bulundu

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde aranan 99 şahıs yakalanırken, kayıp olarak aranan 12 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 131 Ekim 2026 tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadele edilerek genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı faaliyetler yürütüldü. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve takipli çalışmalar neticesinde adli makamlarca aranan toplam 99 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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        Suçlulara geçit verilmedi

        Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların detayları ise şu şekilde açıklandı: Terör suçlarından (FETÖ/PDY) 2 şahıs, asayiş suçlarından 62 şahıs, siber suçlardan 18 şahıs, narkotik suçlardan 15 şahıs ve kaçakçılık ile organize suçlardan 2 şahıs olmak üzere toplam 99 şüpheli adalete teslim edildi.

        Kayıp 12 şahıs ailesine kavuşturuldu

        Ekipler, suçlularla mücadelenin yanı sıra sosyal jandarmacılık faaliyetleri kapsamında da önemli bir başarıya imza attı. Aynı dönem içerisinde kent genelinde kendilerinden haber alınamayan ve kayıp ilanı bulunan 12 şahıs, jandarma ekiplerinin arama ve takip çalışmaları neticesinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailelerine teslim edildi.

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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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