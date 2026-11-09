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        Vali Baruş Erzurumlu yazarlarla tanıştı

        Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, Erzurumlu yazarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Vali Baruş Erzurumlu yazarlarla tanıştı

        Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı’nın son gününde Vali Aydın Baruş, Erzurumlu yazarlarla bir araya geldi.

        İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan ile birlikte Vehip Atalay Kitapsarayı standını ziyaret eden Vali Baruş, yazarlar Kadir Sabuncuoğlu, Mehmet Dağıstanlı, Hayati Kerget, Abdurahman Zeynel ve Orhan Bozkurt ile tanıştı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez’in de katıldığı sohbet, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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