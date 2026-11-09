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        Palandöken'de pistler sezona hazırlanıyor: Suni karlama başladı

        Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, etkili olan kar yağışının ardından suni karlama çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı. Kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Palandöken'de pistler sezona hazırlanıyor: Suni karlama başladı

        Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, etkili olan kar yağışının ardından suni karlama çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı. Kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Palandöken'de hareketliliği artırdı. Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezinde, erken gelen kar yağışıyla birlikte pistlerin sezona en kısa sürede hazır hale getirilmesi için harekete geçildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 bünyesindeki ekipler, doğal kar yağışını desteklemek amacıyla pistlerde bulunan suni karlama sistemlerini aktif hale getirdi. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıkları fırsat bilen ekipler, tonlarca yapay karı pistlere püskürterek kar kalitesini artırmayı ve pist zeminini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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        Sezona her yıl olduğu gibi bu yıl da en erken başlayan merkezlerden biri olmayı hedefleyen Palandöken Kayak Merkezi'nde, suni karlama çalışmalarının yanı sıra mekanik tesislerin bakımı, pist güvenliği önlemleri ve sosyal tesislerin revizyon işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

        Yetkililer, hem doğal kar hem de suni karlama desteğiyle birlikte pistlerin kısa süre içinde kayakseverlerin hizmetine sunulacağını ve bu yıl da yerli ile yabancı turistlerin Palandöken'de kesintisiz kayak keyfi yaşayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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