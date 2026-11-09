Kızılay'da gönülleri ısıtan buluşma: Özel gereksinimli bireylerden anlamlı ziyaret
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Kızılay Haftası kapsamında Erzurum Kızılay Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı programda dayanışma, paylaşma ve mutluluk bir arada yaşandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Kızılay Haftası kapsamında Erzurum Kızılay Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı programda dayanışma, paylaşma ve mutluluk bir arada yaşandı.
Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen anlamlı ziyarette, özel gereksinimli bireylere Türk Kızılay’ın faaliyetleri, afet dönemlerinde yürüttüğü çalışmalar ve insani yardım hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Eğitim ve eğlence etkinlikleriyle renklenen programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özel gereksinimli bireyler hem yeni bilgiler edinme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.
Fatma Alsaran, özel gereksinimli bireylerle buluştu
Programa katılan Türk Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oldu.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrencilerin etkinliklere gösterdiği ilgi ve yaşadıkları mutluluk dikkat çekti. Program, Kızılay’ın yardımlaşma ve dayanışma anlayışını özel gereksinimli bireylerle buluşturdu.
Mahmut Temel: Sosyal hayata katılımı önemsiyoruz
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekti.
Bu tür etkinliklerin bireylerin sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Temel, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmeye ve ailelerine yönelik hizmetleri geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.
Öğrenciler ve aileleri memnun ayrıldı
Kızılay Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere büyük ilgi gösteren özel gereksinimli bireyler, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi. Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk ailelerine de yansırken, aileler düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Yaklaşık 60 kişinin katıldığı ziyaret, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemesi ve toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak sona erdi.
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