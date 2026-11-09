Erzurum'da geçen ay 51 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere, 2 milyon 154 bin 291 lira ceza kesildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 zanlı da tutuklandı.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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