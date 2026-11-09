Erzurum'da ekim ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik faaliyetlere, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 131 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şahıslara toplam 2 milyon 154 bin 291 TL idari para cezası uygulandı.

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