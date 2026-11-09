Erzurum'da kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Abdurrahman Gazi Mahallesi Karadağ Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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