Erzurum'da iki araç çarpıştı: Otomobillerden biri kaldırıma çıktı

Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırıma çıkarken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Terminal Caddesi'nde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, araçta ağır hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.