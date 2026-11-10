Erzurum'da iki araç çarpıştı: Otomobillerden biri kaldırıma çıktı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırıma çıkarken 1 kişi yaralandı.
Giriş: 10.11.2026 - 00:10 Güncelleme:
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırıma çıkarken 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Terminal Caddesi'nde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, araçta ağır hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmediği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ