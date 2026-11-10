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        Erzurum'da kar yağışı sonrası eşsiz manzaralar

        Erzurum'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, tarihi yapılar havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar ve Palandöken Dağı eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Erzurum'da kar yağışı sonrası eşsiz manzaralar

        Erzurum'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, tarihi yapılar havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar ve Palandöken Dağı eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde binaların çatıları, caddeler ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum'un kış manzarası, tarihi dokusuyla birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Karla kaplanan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Ulu Cami, dron kamerasıyla farklı açılardan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde tarihi yapıların karla bütünleşen manzarası dikkat çekti.

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