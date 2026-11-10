Erzurum'da kar yağışı sonrası eşsiz manzaralar

Karla kaplanan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Ulu Cami, dron kamerasıyla farklı açılardan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde tarihi yapıların karla bütünleşen manzarası dikkat çekti.

Erzurum'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, tarihi yapılar havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar ve Palandöken Dağı eşsiz manzaralar oluşturdu.

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