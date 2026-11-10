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        Soğuk havalarda ayak paça çorbasına ilgi arttı

        Erzurum'da soğuk havalarda hem ısınmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek isteyen vatandaşlar çorbacılara yönelirken, kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ayak paça çorbasına ilgi arttı. Kentte işletmelerde bir kâsesi 160 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ayak paça çorbası, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Soğuk havalarda ayak paça çorbasına ilgi arttı

        Erzurum'da soğuk havalarda hem ısınmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek isteyen vatandaşlar çorbacılara yönelirken, kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ayak paça çorbasına ilgi arttı. Kentte işletmelerde bir kâsesi 160 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ayak paça çorbası, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Erzurum'da kış mevsiminin sert geçmesi, sıcak çorbalara olan talebi de artırıyor. Özellikle ayak paça, işkembe ve kelle paça gibi çorbalar soğuk havalarda daha fazla tercih edilirken, mercimek ve ezogelin gibi çeşitler de vatandaşların sofralarında yer buluyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çorba satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

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        "Vücut direncinin artması için paça ve işkembe tüketmeleri lazım"

        Çorba ustası Hayati Nalkıran, soğuk havalarda özellikle paça ve işkembe çorbalarının tercih edildiğini belirterek, "Nedenini soracak olursanız; bizim burada kış ayları biraz sert ve soğuk geçiyor. Onun için çorbalarımız çok tercih edilen çorbalardan. Paça, ayak paça, işkembe. Bunlar çok tercih ediliyor. Ezogelin ve mercimek gibi hafif olan, çorbalarda da rağbet gören çorbalarımız. Vatandaşlara hasta olmamaları için paça, işkembe, kelle paça öneriyorum. Bunların üçünü tüketmeleri lazım ki vücut direnci artsın, soğuğa karşı daha güzel bir kış geçirmeleri için" diye konuştu.

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        "Kışın ayak paça çorbası daha fazla tüketiliyor"

        İşletme sahibi Sümer Gezer ise ayak paça çorbasının özellikle kış aylarında daha fazla tüketildiğini ifade ederek, "Yani genelde soğuklarda ayak paça çok fazla gidiyor. Kışın tabii ister istemez artıyor bu. Tabii yazın bu kadar satamıyoruz. Yazın ağır olduğu için biraz daha azalıyor, düşüyor ama diğer çorbalar ağırlık yazın. Ayak paça, işkembe, kelle paça, işte bomba vesaire dediğimiz çorbalar 250 lira. Normal çorbalarımız 160 lira. Erzurum'un tescilli çorbası ayak paçayı herkese ben tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "Hem ısınmak hem de karnımızı doyurmak için müthiş bir tercih"

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        Vatandaşlardan Hakan Göral da ayak paça çorbasının besleyici ve lezzetli olduğunu dile getirerek, "Ayak paça çorbası hem ısınmak için hem de karnımızı doyurmak için müthiş bir tercih. İçerisindeki zaten bol kolajen, bol protein yapısı da vücudu destekliyor. Hem işte kemik kırıklarında hem işte vücudun kendini savunmasında hem soğuklara karşı bağışıklık konusunda müthiş bir çorba. Bu yüzden içiyoruz. Lezzetli de yani" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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