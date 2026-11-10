Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheliye adli işlem

Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda ruhsatsız 4 tabanca ile 6 tüfek, 427 fişek, 127 kilogram tütün, 27 bin 450 sigara kağıdı, 14 bin 900 makaron, 312 paket sigara, 159 elektronik sigara ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 812 puro, tarihi eser olduğu değerlendirilen 59 sikke, 9 cep telefonu, çeşitli sahte evrak ile dedektör yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliye adli işlem yapıldı.