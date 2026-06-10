Erzurum'da 200 kadın "Çiftçi Kadın Akademisi" programını tamamladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) öncülüğünde hayata geçirilen “Tarımda Kadın Eli-Çiftçi Kadın Akademisi" eğitim programının sertifika töreni gerçekleştirildi.



Düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 kadın çiftçi, ETSO konferans salonundaki törenle sertifikalarını aldı.



Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, kadınların ekonomik hayattaki rolünün önemli olduğunu söyledi.



"ETSO olarak, kadınlarımızın üretim süreçlerinde, özellikle de stratejik bir sektör olan tarımda yer almasını son derece önemsiyoruz." diyen Özakalın, şunları kaydetti:



"Toprakla buluşan kadın eli, sadece bereketi değil, aynı zamanda yenilikçiliği ve kaliteyi de beraberinde getirir. 200 kadınımızın bu akademide eğitim alarak profesyonel üretime adım atması, şehrimizin tarımsal vizyonu adına atılmış devasa bir adımdır. Devletimizin sunduğu destekler ve kurumlarımızın iş birliğiyle, kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, onların ürettiği değere sahip çıkmaya devam edeceğiz."



TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da kurumlar arası güçlü iş birliğine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın gösterdiği ilgi ve öğrenme isteği bizlere gösterdi ki tarımın geleceğinde kadınların emeği, bilgisi ve girişimcilik ruhu çok önemli bir yere sahiptir. Üreten kadınlarımız, ülkemizin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.



Tören, kadın çiftçilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

