Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 27 kilo 850 gram likit sentetik madde ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.



Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda bir araçta yapılan aramada, 27 kilo 850 gram likit sentetik madde ile 3 bin 300 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.N.R, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

