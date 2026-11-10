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        Erzurum'da aracında uyuşturucu, silah ve altın ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Erzurum'da aracında uyuşturucu, silah ve altın ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Erzurum'da aracında uyuşturucu, silah ve altın ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Erzurum'da aracında uyuşturucu, silah ve altın ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen pikabı takibe aldı.

        Ekipler, pikabı kent merkezi yakınlarında belirledikleri güzergahta durdurdu.

        Araçta dedektör köpek "Magnum" ile yapılan aramada, koltuk başlığı ile arka koltuğun altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca ruhsatsız otomatik tüfek ile tabanca, 50 fişek ve şifreli kasada 75 tam altın, 28 çeyrek altın, 2 Ata altını ile 100 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü İ.B. (37), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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