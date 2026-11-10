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        Erzurum'da Atatürk, vefatının 88'inci yılında törenle anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen duygu dolu programla yâd edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Erzurum'da Atatürk, vefatının 88'inci yılında törenle anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen duygu dolu programla yâd edildi.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde Erzurum’da düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu’nda gerçekleştirilen anma programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, rahmet ve minnetle yâd edildi.

        Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Atatürk'ü Anma" programı, salonu dolduran katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın gür bir sesle okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

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        Program kapsamında sahneye çıkan öğrenciler tarafından okunan duygu yüklü şiirler salondan büyük alkış aldı. Anma etkinlikleri çerçevesinde özel olarak hazırlanan Atatürk Oratoryosu ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesini ve Atatürk’ün vizyonunu anlatan oratoryonun ardından, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir müzik sunuldu. Programın finalinde sahnelenen zeybek oyunu ise katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

        Yoğun katılımın gözlendiği anma programı, protokol üyeleri ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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