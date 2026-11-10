Erzurum'da tarım ve hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Erzurum'da, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Erzurum Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, ETB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Erzurum'un tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, bitkisel üretim projelerinden lisanslı depoculuğa, tarımsal üretimde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelinden mazot desteğine, hayvan hastanesi ihtiyacından karantina süreçlerinde yaşanan ekonomik mağduriyetlere kadar birçok önemli konu gündeme geldi.

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ETB tarafından hazırlanan Bitkisel Üretim ve Tay Yetiştiriciliği Projeleri ile Lisanslı Depoculuk Projesi'nin güncel durumunun ele alındığı toplantıda, söz konusu projelerin Erzurum'un tarım ve hayvancılık sektörüne sağlayacağı katkılar değerlendirildi, üretim kapasitesinin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, hayvan hastalıkları nedeniyle uygulanan karantina süreçlerinin üreticiler üzerindeki ekonomik etkileri ele alınarak, üreticilerin bu süreçte finansal açıdan desteklenmesi ve karantina süresince zirai kredilerde faizlerin ertelenmesi talep edildi.

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Erzurum'un iklim ve üretim potansiyeline uygun alternatif ürünlerin desteklenmesinin, çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesinin, kışlık arpa ve buğdaydan sonra alınabilecek ikinci ürün fırsatıyla tarımsal üretimin ekonomik değerini artırması açısından önemli olduğu ifade edilen toplantıda, lisanslı depoculuğun gerekliliği, tarımsal üretimde OSB modeline benzer bir yapılanmanın oluşturulması gerektiği, daha kapsamlı bir hayvan hastanesine duyulan ihtiyaç ve mazot desteğinin sağlanması vurgulandı.

Toplantının genel değerlendirmesinde, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin yalnızca mevcut üretim kapasitesiyle değil, planlı yatırımlar, güçlü teşvik mekanizmaları, üretici odaklı destekler ve kurumsal iş birlikleriyle değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

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ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin doğru projeler, güçlü işbirlikleri ve üretimi destekleyen politikalarla daha ileriye taşınabileceğini belirtti.

Üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Oral, şunları kaydetti:

"Erzurum, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi daha etkin kullanabilmek için üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli, projelerimizi ortak hedef anlayışıyla hayata geçirmeliyiz. Erzurum Ticaret Borsası olarak üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak üretimin sürdürülebilirliği için proje geliştirmenin yanında, üreticimizin maliyetlerini azaltacak ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz."

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Toplantıya, Ziraat Odaları İl Koordinatörü Latif Maskan, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, İspir Ziraat Odası Başkanı Temel Aktaş, Şenkaya ve Oltu Ziraat Odası Başkanı Güntay İlhan, Horasan Ziraat Odası Başkanı Abdurrezzak Aydın, Pasinler Ziraat Odası Başkan Vekili Hamza Korucu, Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, Köprüköy Ziraat Odası Başkanı Murat Kartal, Çat Ziraat Odası Başkanı Yakup Yılmaz ve Aziziye Ziraat Odası temsilcisi Ednan Batıbeyi katıldı.