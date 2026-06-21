Erzurum'da bir kişi ablasını bıçakla ağır yaraladı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir kişi ablasını bıçakla ağır yaraladı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir kişi ablasını bıçakla ağır yaraladı.
İlçeye 29 kilometre uzaklıktaki kırsal Altıntaş Mahallesi'nde Oğuz K. (57) ile ablası Ülkü K. (58) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Oğuz K, ablasını boyun ve omzundan bıçakla ağır yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ülkü K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Oğuz K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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